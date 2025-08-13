Pınar Deniz'den oğlu Fikret Hakan'la yeni paylaşım

Pınar Deniz ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024’te İtalya’nın başkenti Roma’da sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çiftin bebekleri 1 Nisan 2025 tarihinde dünyaya gelmişti.

Deniz, doğumdan kısa bir süre sonra oğlunun yüzünü ilk kez sosyal medyadan göstermişti.

"YAVRUM"

Güzel oyuncu son olarak minik bebeği Fikret Hakan'ın son halini Instagram'dan 'Yavrum' notuyla takipçileriyle paylaştı.