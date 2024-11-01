Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu: "Nereden nereye"
Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile ilk çocuklarını bekleyen Pınar Deniz, hamilelik fotoğrafını paylaştı. Pozlarına 'Nereden, nereye' notunu düşen ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.
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Oyuncu Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.
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Daha sonra aileler için düğün yemeği veren Pınar Deniz - Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin cinsiyeti de belli olmuştu. Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti.
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Daha önce gittiği bir defilede ilk kez hamilelik pozunu paylaşan güzel oyuncudan yeni bir paylaşım daha geldi.
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Instagram hesabından paylaşım yapan Pınar Deniz geçmişten ve şu andan iki fotoğraf karesine yer verdi. Pınar Deniz hikaye kısmından paylaştığı karelere 'nereden, nereye' notu da düşmeyi ihmal etmedi.