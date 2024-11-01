Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu: "Nereden nereye"

Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile ilk çocuklarını bekleyen Pınar Deniz, hamilelik fotoğrafını paylaştı. Pozlarına 'Nereden, nereye' notunu düşen ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu: "Nereden nereye" - Resim : 1

Oyuncu Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

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Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu: "Nereden nereye" - Resim : 2

Daha sonra aileler için düğün yemeği veren Pınar Deniz - Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin cinsiyeti de belli olmuştu. Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti.

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Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu: "Nereden nereye" - Resim : 3

Daha önce gittiği bir defilede ilk kez hamilelik pozunu paylaşan güzel oyuncudan yeni bir paylaşım daha geldi. 

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Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu: "Nereden nereye" - Resim : 4

Instagram hesabından paylaşım yapan Pınar Deniz geçmişten ve şu andan iki fotoğraf karesine yer verdi. Pınar Deniz hikaye kısmından paylaştığı karelere 'nereden, nereye' notu da düşmeyi ihmal etmedi.