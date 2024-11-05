Pınar Deniz'in esprili doğum günü pastası dikkat çekti: Midem bulanıyor, tost istiyorum

31 yaşına giren oyuncu Pınar Deniz'in doğum günü için kardeşi eğlenceli bir pasta yaptı. Güzel oyuncunun kız kardeşi tarafından yapılan pastanın üzerindeki esprili notlar gülümsetti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Pınar Deniz'in esprili doğum günü pastası dikkat çekti: Midem bulanıyor, tost istiyorum - Resim : 1

Oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.

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Pınar Deniz'in esprili doğum günü pastası dikkat çekti: Midem bulanıyor, tost istiyorum - Resim : 2

Nikahtan sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede, dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Pınar Deniz; karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu.

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Pınar Deniz'in esprili doğum günü pastası dikkat çekti: Midem bulanıyor, tost istiyorum - Resim : 3

Erkek bebekleri olacağını müjdeleyen ünlü çiftten Pınar Deniz, 31 yaşına bastı.

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Pınar Deniz'in esprili doğum günü pastası dikkat çekti: Midem bulanıyor, tost istiyorum - Resim : 4

Kaan Yıldırım, eşinin doğum gününü ''İyi ki doğdun benim güzel eşim, seni seviyorum'' notunu düştüğü paylaşımla kutladı.