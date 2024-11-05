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Pınar Deniz'in esprili doğum günü pastası dikkat çekti: Midem bulanıyor, tost istiyorum
31 yaşına giren oyuncu Pınar Deniz'in doğum günü için kardeşi eğlenceli bir pasta yaptı. Güzel oyuncunun kız kardeşi tarafından yapılan pastanın üzerindeki esprili notlar gülümsetti.
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Oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.
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Nikahtan sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede, dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Pınar Deniz; karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu.
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Erkek bebekleri olacağını müjdeleyen ünlü çiftten Pınar Deniz, 31 yaşına bastı.
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Kaan Yıldırım, eşinin doğum gününü ''İyi ki doğdun benim güzel eşim, seni seviyorum'' notunu düştüğü paylaşımla kutladı.