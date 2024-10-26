Pınar Deniz'in Londra pozlarına beğeni yağdı

Bir süre sonra Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin erkek bebek beklediği öğrenilmişti. Pınar Deniz, "Hamileliğimin keyfini sürüyorum. Artık her şey açıkta olduğuna göre. Erkek çocuğumuz olacak inşallah" demişti. Gazeteciler ismi belli olup olmadığını sordu. Pınar Deniz de, "Yok belli olmadı" yanıtını vermişti.