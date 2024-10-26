Pınar Deniz'in Londra pozlarına beğeni yağdı
Geçtiğimiz ay Kaan Yıldırım ile İtalya'da dünya evine giren Pınar Deniz, gittiği İngiltere'de sosyal medya hesabından peş peşe fotoğraflar yayınladı.
Pınar Deniz, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Yıldırım ile Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.
Bir süre sonra Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin erkek bebek beklediği öğrenilmişti. Pınar Deniz, "Hamileliğimin keyfini sürüyorum. Artık her şey açıkta olduğuna göre. Erkek çocuğumuz olacak inşallah" demişti. Gazeteciler ismi belli olup olmadığını sordu. Pınar Deniz de, "Yok belli olmadı" yanıtını vermişti.
İLK 3 AY ZOR GEÇTİ
Pınar Deniz açıklamasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı: İnşallah sağlıklı bir şekilde çocuğumu dünyaya getirip ondan sonra projelerle ilgilenmeyi düşünüyorum. Aşerme bende olmadı. Biraz zor ilk 3 ay geçirdim. Sevgili annelere şimdiden hak veriyorum. Kaan daha çok aşeriyor bence.
PEŞ PEŞE LONDRA PAYLAŞIMI
Eşi Kaan Yıldırım ile Londra'ya giden Pınar Deniz peş peşe paylaşımlarda bulundu. Pınar Deniz yaptığı paylaşımda eşi Kaan Yıldırım'ın karesine de yer verdi. Binlerce beğeni alan Pınar Deniz'e kullanıcılar yorum da yaptı.