Pınar Deniz'in yeni çekirdek aile pozları ilgi gördü
Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir evliliği ve Fikret Hakan adında bir oğlu olan Pınar Deniz, yeni aile pozlarını yayınladı. Deniz'in paylaştığı yeni kareler sosyal medyada ilgi gördü.
1 / 5
Eylül 2024'te İtalya'nın Roma kentinde nikah masasına oturan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri mutlu aile hayatlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
2 / 5
Evliliklerini, Pınar Deniz'in Instagram'da soyadını "Pınar Deniz Yıldırım" olarak değiştirmesiyle resmileştiren çift, kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu.
3 / 5
Çiftin, 31 Mart'ta dünyaya gelen oğulları Fikret Hakan ile ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşadığı biliniyordu.
4 / 5
Şimdilerde oğullarıyla ilgilenen ünlü çiftten Pınar Deniz, sosyal medya hesabından yeni aile pozlarını paylaştı.