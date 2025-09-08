Pınar Sabancı, Karadeniz turuna çıktı: Ruhuma çok iyi geldi
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Pınar Sabancı ve eşi İlhan Sabancı, Karadeniz'in eşsiz doğasını keşfetmek için bir tatile çıktı. Heba Yaylası'na çıkan Pınar Sabancı; "2 bin 100 metre yükseklikte konakladık. Ruhuma çok iyi geldi bu güzel yaylalar" dedi.
Cemiyet hayatının tanınan ismi Pınar Sabancı, eşi İlhan Sabancı ile birlikte Karadeniz'in doğal güzelliklerini keşfetmek için bir tatil yaptı.
Doğaya olan hayranlığıyla bilinen Pınar Sabancı, eşi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte ormanda yürüyüşlere katıldı.
Çift, Borçka'da bulunan Heba Yaylası'na giderek keçilerle vakit geçirdi ve yayla hayatını deneyimledi.
Maçahel'de arıcılık hakkında bilgiler alan Sabancılar, 250 yıllık ahşap bir konakta konakladılar.