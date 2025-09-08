Pınar Sabancı, Karadeniz turuna çıktı: Ruhuma çok iyi geldi

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Pınar Sabancı ve eşi İlhan Sabancı, Karadeniz'in eşsiz doğasını keşfetmek için bir tatile çıktı. Heba Yaylası'na çıkan Pınar Sabancı; "2 bin 100 metre yükseklikte konakladık. Ruhuma çok iyi geldi bu güzel yaylalar" dedi.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 5
Pınar Sabancı, Karadeniz turuna çıktı: Ruhuma çok iyi geldi - Resim : 1

Cemiyet hayatının tanınan ismi Pınar Sabancı, eşi İlhan Sabancı ile birlikte Karadeniz'in doğal güzelliklerini keşfetmek için bir tatil yaptı. 

2 / 5
Pınar Sabancı, Karadeniz turuna çıktı: Ruhuma çok iyi geldi - Resim : 2

Doğaya olan hayranlığıyla bilinen Pınar Sabancı, eşi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte ormanda yürüyüşlere katıldı. 

3 / 5
Pınar Sabancı, Karadeniz turuna çıktı: Ruhuma çok iyi geldi - Resim : 3

Çift, Borçka'da bulunan Heba Yaylası'na giderek keçilerle vakit geçirdi ve yayla hayatını deneyimledi.

4 / 5
Pınar Sabancı, Karadeniz turuna çıktı: Ruhuma çok iyi geldi - Resim : 4

Maçahel'de arıcılık hakkında bilgiler alan Sabancılar, 250 yıllık ahşap bir konakta konakladılar.