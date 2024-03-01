Pınar Soykan: Mirasımı köpeğime bırakmaya karar verdim
"Tortu" şarkısı ile tanınan 43 yaşındaki şarkıcı Pınar Soykan, Bebek'te köpeğiyle yürüyüş yaparken basınla sohbet etti. Soykan, 5 milyon lira değerindeki evi dahil tüm mirasını Kızım Soykan isimli köpeğine bırakacağını açıkladı.
Şarkıcı Pınar Soykan, 5 milyon lira değerindeki evi dahil tüm mirasını Kızım Soykan isimli köpeğine bırakacağını açıkladı.
Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Soykan, "Kızım ile beraber yürüyüş yapıyoruz" dedi.
Milliyet'in haberine göre "Köpekleri oyuncak gibi kullanmalarını sevmiyorum. Onlar bizim can dostlarımız" diyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti:
Bu gerçek sevgiyi özellikle tatil aylarında çocukların oyuncağı haline gelip tatil bitiminde evlerine dönerken yolda bırakılmalarını kabul etmiyorum. Bu vicdansızları Allah'a havale ediyorum… Canlılar sizin oyuncağınız değildir.
"BEN DE KARL LAGERFELD GİBİ YAPACAĞIM"
Canlıların hepsinin birer evlat olduğunu söyleyen şarkıcı, "Ben de Karl Lagerfeld gibi mirasımı evcil hayvanıma bırakmaya karar verdim. Bir de şimdilik Anadolu yakasında bir evim var. 5 Milyon TL değerinde. Sonrasında eklenecek bir mal varlığı olursa onu da köpeğime bırakacağım" açıklamasında bulundu.