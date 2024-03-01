Pınar Soykan: Mirasımı köpeğime bırakmaya karar verdim

Milliyet'in haberine göre "Köpekleri oyuncak gibi kullanmalarını sevmiyorum. Onlar bizim can dostlarımız" diyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti:

Bu gerçek sevgiyi özellikle tatil aylarında çocukların oyuncağı haline gelip tatil bitiminde evlerine dönerken yolda bırakılmalarını kabul etmiyorum. Bu vicdansızları Allah'a havale ediyorum… Canlılar sizin oyuncağınız değildir.