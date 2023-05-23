Piyanist ve piyano eğitmeni Ersin Onay hayatını kaybetti

MSSF Kurucu Dekanı, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Ersin Onay 74 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü piyanistin ölümünün ardından Bilkent Üniversitesi ve Fazıl Say açıklama yaptı.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Bilkent Üniversitesi'nin resmi sayfasından yapılan açıklamada; "Acı Kaybımız… MSSF Kurucu Dekanı, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Ersin Onay’ı kaybettik. Üniversitemiz Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Kurucu Dekanı (1988 – 2000), emekli Öğretim Üyesi (1988-2015) Prof. Ersin Onay, 22 Mayıs 2023, Pazartesi (bugün) günü vefat etmiştir.

Merhuma rahmet, Onay ailesine ve Bilkent camiasına en derin başsağlığı dileklerimizi sunarız. Onay’ın cenazesi, 24 Mayıs 2023, Çarşamba günü öğle namazını müteakip, İstanbul Teşvikiye Camii’nden kaldırılacak ve Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda defnedilecektir." denildi.

FAZIL SAY: DEĞERLİ BİR HOCA, SANATÇIYDI

Ersin Onay'ın vefatını öğrenen ünlü piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabından, "Ersin Onay’ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. 1980’lerde konservatuvarımızın dekanlığını yapmıştı, sonra Bilkent müzik bölümünün kurulmasında çok emek verdi. Değerli bir hoca, değerli bir sanatçıydı. Işıklarda uyusun" açıklamasında bulundu.

ERSİN ONAY KİMDİR?

Ersin Onay, 1949 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Piyano eğitimine henüz 4 yaşındayken başlayan Onay, 1955 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı’na girdi.

Daha sonra 1959’da Ankara Devlet Konservatuarı’nda Fuad Türkay ve Ulvi Cemal Erkin ile çalıştı. 1968'te mezun oldu. Paris’te Pierre Sancan, Thierry de Brunhoff ve Pierre Fiquet gibi piyanist ve pedagoglarla çalıştı.

Alfred Cortot’un kurduğu "Ecole Normale de Musique de Paris'ten 1971 yılında virtüozite, 1973'te "Licence d’Enseignement diplomalarını, birincilik ve jüri özel ödülleriyle (Premier nomme avec Felicitation du jury) aldı.

Paris’te eğitimini tamamladıktan sonra, 1974'te İstanbul Devlet Konservatuarı’na atandı. Bu kurumda Bölüm Başkanı ve Müdür olarak 1980 yılına kadar kurucu çalışmalarda bulundu.

1973-83 yılları arasında Piyanist Gülsin Onay ile evli kalan Ersin Onay, sanatçı Erkin Onay'ın babasıdır.