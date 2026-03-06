Pop dünyasında neler oluyor? Burcu Güneş'in sözlerine Ebru Gündeş, İrem Derici, Ece Seçkin, Bengü'den de tepki geldi
Müzik dünyasında bugün patlak veren Burcu Güneş ve Demet Akalın polemiği, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Burcu Güneş'in bir etkinlikte basın mensuplarına verdiği röportajda kullandığı sert ifadeler, pop dünyasında adeta bir "saf tutma" yarışına dönüştü.
Müzik dünyasında bugün (6 Mart 2026) başlayan Burcu Güneş ve Demet Akalın polemiği, diğer kadın sanatçıların da dahil olmasıyla adeta bir "pop savaşına" dönüştü. Burcu Güneş'in başlattığı eleştiri fitili, İrem Derici ve Ece Seçkin'in sert yanıtlarıyla kişisel bir kavgaya evrildi.
Burcu Güneş'in bir etkinlikte Demet Akalın için sarf ettiği "Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede değil" sözleri, sektörde büyük bir tepki dalgası başlattı.
Bu açıklamalara pop müziğin güçlü isimlerinden peş peşe destek mesajları geldi:
Ebru Gündeş: Akalın'ın "Pırlanta" şarkısına atıfta bulunarak pırlanta emojili bir destek paylaşımı yaptı.
Bengü: "Yıllarca hit yapmış, marş gibi şarkılar söyletmiş sevgili Demet ile ilgili bu üslup talihsiz olmuş" diyerek uzun bir açıklama yayımladı.
Tartışma asıl Burcu Güneş'in kendisine tepki gösteren genç meslektaşlarını hedef almasıyla kontrolden çıktı:
Burcu Güneş'ten İrem Derici'ye: "Magazin gülü, sen benimle ilgili yorum yaparken saygı duruşuna geç!"
İrem Derici'den Cevap: "Kız sana ne oldu? Yıllardır yerinde saydın... Kendini Sezen Aksu sandı. Aciz!"
Burcu Güneş'ten Ece Seçkin'ye: "İftarda bir soda iç, hazımsızlığa iyi gelir. Boyun kaç senin?.."
Ece Seçkin'den Cevap: "Bana müzisyenlikten gelemeyince boyun kaç diye çıkışmış. Boyu boş ver, konserime gel."