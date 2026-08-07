Poyraz Karayel'in Meltem'i Hale Sürel evlendi
Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Hare Sürel, dünyaevine girdi. Birçok başarılı yapımda rol alan güzel oyuncunun düğününde gelinlik tasarımı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
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Elveda Rumeli, Kabadayı, Poyral Karayel, Vatanım Sensin gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Hare Sürel özel hayatıyla gündeme geldi.
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Uzun süredir gözlerden uzak olan Hare Sürel bir süredir birlikte olduğu öğretim görevlisi Oğuz Erdin ile evlendi.
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Çift, İstanbul Kuruçeşme'de düzenlenen sade bir törenle evlendi. İkiliyi bu mutlu günlerinde aileleri başta olmak üzere yakın dostları yalnız bırakmadı.
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Hare Sürel'in gelinliği de sosyal medyada konuşuldu.