Kanbolat Görkem Arslan'ın eşinin paylaşımı yeniden gündem oldu
Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı "Sefer" karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti. Arslan'ın ölümü sanat camiasını yasa boğarken, gözler eşi Hicran Akın Arslan'a çevrildi. Eşinin geçtiğimiz yıl ünlü oyuncunun doğum gününde yaptığı duygu dolu paylaşım yeniden gündem oldu...
Başarılı oyunculuğuyla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Arslan'ın, yolda ve hastanede kalbinin durduğu belirtildi.
MENAJERİ VEFAT HABERİNİ DOĞRULADI
Arslan'ın vefat haberini sosyal medya üzerinden doğrulayan menajeri Selin Kök, ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu bildirdi. Kök, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli oyuncumuz Kanbolat Görkem Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenaze töreni bilgileri netleşince paylaşılacaktır."
Ünlü oyuncunun vefatı sevenlerini boğarken, eşi Hicran Akın Arslan'ın geçtiğimiz dönemde yaptığı duygusal doğum günü paylaşımı, sosyal medyada yeniden gündem oldu.
"SU GİBİ ÖMRÜN OLSUN..."
Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın Arslan, sosyal medya hesabından eşine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşarak; "Su gibi ömrün olsun, o da benimle olsun" notunu düşmüştü.
