Prens Harry ve sırlar odası

Yazı: Baran Alışkan

Kraliçe Elizabeth, Lady Diana ve artık bir ‘kral’ olsa da bilinen ismiyle Prens Charles son yılların en gözde hikayelerinin başrolündeydi. Şimdilerde ise çıtayı biraz daha yukarıya taşıyan aktör, 30’lu yaşlarının sonuna gelen taht varisi, bir dönemin gözde bekarı ve bugünün romantik aşığı Prens Harry. Bugüne dek yaşadıklarını kraliyet görevlerini bırakmasının (ve elbette Meghan Markle ile evliliğinin) ardından cömertçe paylaşan Harry, ilk günden bu yana çok satanlar listelerinin zirvesindeki ‘Spare’ (Yedek) adlı kitabıyla konuşmayı seven biri olduğunu kanıtlıyor. Elbette, derin sırlarını paylaşan biri olduğunu da. Önce Harry&Meghan belgeseli, şimdi de Spare kitabı aracılığıyla ‘kendi tarafından’ anlattıkları, Harry’i bir buzdağına benzetmemiz için yeterli. Hem de Titanic’i batıracak kadar iddialı bir buzdağı. Afganistan görevi sırasında öldürdüğü Taliban savaşçıları, Prens William ile aralarında geçen münakaşalar, babasının ikinci evliliği, madde kullanımı, ilk cinsel ilişkisi, yaşadığı travmalar, medyum aracılığıyla annesi Lady Di ile kurduğunu iddia ettiği iletişim ve daha nice saraylı anılar kitabı çok satanların yanı sıra çok konuşulanlar listesinin başına taşıdı ve sarsıcı bir etki yarattı. Bir taht varisinin saraylardan belgesele, kitap sayfalarından televizyon şovlarına uzanan anıları muhtemelen bunlarla sınırlı kalmayacak. Çünkü Prens Harry, hayatını ‘bitmek bilmeyen bir Truman Show’ olarak nitelendiriyor. Biz ise onu bir uçağın kara kutusu olarak nitelendiriyoruz. Belli ki uçak çoktan irtifa kaybetmeye başladı…