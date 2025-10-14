Prenses Diana'nın uşağı konuştu: Annesi hayatta olsaydı Harry, Meghan ile evlenemezdi

1990'ların sonlarında kraliyet hizmetinden ayrılmadan önce hem Kraliçe II. Elizabeth'e hem de Diana'ya hizmet eden Burrell, Diana’nın hayatta olsa oğlunu ilişkilerinde düzgün şekilde yönlendireceğine ve onun bilgeliğinin hayatının ilerleyen dönemlerinde oğlu Harry’nin yaptığı seçimleri değiştirebileceğine inandığını söyledi.