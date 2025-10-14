Prenses Diana'nın uşağı konuştu: Annesi hayatta olsaydı Harry, Meghan ile evlenemezdi
Prenses Diana’nın eski uşağı Paul Burrell, Diana hayatta olsaydı Prens Harry’nin Meghan Markle ile evlenemeceğini itiraf etti...
41 yaşındaki Prens Harry, o zamanlar 36 yaşında bir oyuncu olan Meghan Markle ile 2016 yılında Londra'da, çöpçatanlık usulü ayarlanan bir randevuda tanıştı. İlişkileri hızla ciddileşti ve Meghan rol aldığı TV dizisi Suits'teki rolünü bırakıp İngiltere’ye taşındı. Nişanları Kasım 2017'de duyuruldu ve çift, Mayıs 2018’de Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde evlendi.
Prens Harry, eski uşağı ve sırdaşı Paul Burrell'e göre, annesi Prenses Diana hayatta olsaydı asla Meghan Markle ile evlenmezdi.
Burrell, "Diana hayatta olsaydı, Harry'nin Meghan ile evlenip evlenmeyeceğinden şüpheliyim. Anesi öldükten sonraki yıllarda, hayatını yaşarken kaybolmuş gibiydi, aşkın nerede olduğunu bilmiyordu" dedi.
1990'ların sonlarında kraliyet hizmetinden ayrılmadan önce hem Kraliçe II. Elizabeth'e hem de Diana'ya hizmet eden Burrell, Diana’nın hayatta olsa oğlunu ilişkilerinde düzgün şekilde yönlendireceğine ve onun bilgeliğinin hayatının ilerleyen dönemlerinde oğlu Harry’nin yaptığı seçimleri değiştirebileceğine inandığını söyledi.