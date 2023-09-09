Prenses Eugenie Kraliçe Elizabeth'in daha önce hiç görülmemiş fotoğrafını yayınladı

Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu Prens Andrew ile boşandığı eşi Sarah Ferguson'un kızı Prenses Eugenie ölüm yıldönümünde Kraliçe 2. Elizabeth'i andı.

Prenses Eugenie, Kraliçe ile daha önce görülmemiş bir fotoğrafını paylaştı ve çok özlediğini yazdı. Fotoğrafta Elizabeth ve torunu gündelik kıyafetlerle görülüyor. Ekose etek, İskoçya'dayken Kraliçe'nin gardırobunun bir parçasıydı ve fotoğrafın Balmoral'daki evinde çekildiğine inanılıyor.