Prenses unvanı 'Lilibet' için ilk kez kullanıldı

People dergisi, Lilibet'in ailesinin Kral Charles, Kraliçe Eş Camilla, Prens William ve Galler Prensesi Catherine'i etkinliğe davet ettiğini ancak katılmadıklarını bildirdi.

Bu duyuru, prenses unvanının Lilibet için ilk kez halka açık bir şekilde kullanıldığına işaret ediyor. Hükümdarın erkek soyundan gelen torunu olarak olağan protokole göre buna hakkı var.

Lilibet Haziran 2021'de doğduğunda büyük büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth hâlâ tahttaydı. Ancak büyükbabası Charles hükümdar olduğunda prenses olarak bilinmeye hak kazandı.

Buckingham Sarayı web sitesi şu anda bunu yansıtmasa da, bir kaynak CNN'e sitenin zamanı geldiğinde güncelleneceğini söyledi.