Priscilla Presley, Elvis Presley'den sonra neden evlenmediğini açıkladı

Cuma günü Las Vegas’taki South Point Casino’da düzenlenen soru-cevap etkinliğine katılan 78 yaşındaki Priscilla Presley, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"BUNU KALDIRABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Elvis Presley yaşadığı müddetçe yeniden evlenmeme yemini ettiği iddia edilen Priscilla Presley, söylentileri doğruladı. People'a konuşan 78 yaşındaki Presley, "Bunu kaldırabileceğini düşünmüyordum" dedi.

"KİMSE ONUN GİBİ OLAMAZDI"

Priscilla Presley, "Dürüst olmak gerekirse, Elvis'ten sonra kimseyle evlenmek istemedim. Öyle bir arzum yoktu. Kimse onun gibi olamazdı" ifadelerini kullandı.

Neden yalnızca bir çocukları olduğu sorusuna da cevap veren Priscilla Presley, "Elvis çok meşguldü. Lisa küçükken onun yanında olamadığı için de biraz suçluluk hissediyordu" dedi.

Priscilla Presley, 1987'de Marco Garibaldi ile Navarone Garibaldi adında bir erkek çocuk sahibi olmuştu. İkili, 2006'da birlikteliklerini sonlandırmıştı.