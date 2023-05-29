Priyanka Chopra oyunculuğunun ilk yıllarında yaşadığı travmayı anlattı: Nesneleştirildim

Ünlü film yıldızı 40 yaşındaki Priyanka Chopra Jonas, oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında karşılaştığı rahatsız edici bir olayı paylaştı.

"ADAMI BAŞTAN ÇIKARIYORUM"

The Zoe Project’e konuşan Chopra, 2002 veya 2003 dolaylarında bir film için gizli ajan olarak rol aldığından bahsetti. Rol hakkında konuşurken, “Gizliyim, erkeği baştan çıkarıyorum -belli ki kızlar gizli görevdeyken bunu yapıyor. Ama adamı baştan çıkarıyorum ve her seferinde bir parça giysi çıkarmam gerekiyor” dedi.

“NESNELEŞTİRİLDİM”

Yönetmen, Chopra’nın hemen önünde stiliste iç çamaşırıyla ilgili bir talep için ısrar ettiğinde durum, aktris için üzücü bir hal aldı. Durumu, “insanlıktan çıkarıcı bir andı” olarak nitelendiren ünlü aktris, sanata katkıda bulunan bir oyuncu olmak yerine nasıl nesneleştirildiğini ve reddedildiğini, yalnızca bir metaya indirgendiğini hissettiğini açıkladı.

Birkaç gün sonra durumu sindiremeyince filmden çıktı. Ancak babasının ısrarı üzerine yapılan harcamaları kendi cebinden karşıladı. Chopra, durumu, “yönetmenle her gün yüzleşme düşüncesi dayanılmaz hale geldi” şeklinde anlattı.