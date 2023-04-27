Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu Batı üçüncü kattan düştü

Pucca, Instagram hesabından paylaştığı mesajda oğlunun sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi. Pucca, "Bilinci açık kollarında kırıklar var, dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Bir süre daha hastanede kalacağız" dedi.

Pucca'nın paylaşımı şöyle:

PUCCA: ÖMRÜMDEN 25 YIL GİTTİ

Merhaba ancak kendime gelebildim. Arayan soran herkese teşekkürler hiçbir aramaya dönemedim çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hala şoktayım. Batı 3. Kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak o beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenler dua edenler çok çok çok teşekkürler.

BABA SERHAT OSMAN KARAGÖZ'DEN AÇIKLAMA

Baba Serhat Osman Karagöz de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Karagöz, "Akıl sağlığımı korumam mucize" dedi.