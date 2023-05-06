'Pucca'nın üçüncü kattan düşen oğlu Batı taburcu oldu

'Pucca' adıyla tanınan yazar Selen Pınar Işık ve oyuncu Serhat Osman Karagöz'ün, geçen hafta üçüncü kattan düşerek yaralanan 6 yaşındaki oğulları Batı, geçirdiği iki ameliyatın ardından hastaneden taburcu oldu.

"Güçlü evladım benim"

Selen Pınar Işık, oğlunun taburcu olduğu haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yazar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eve döndük... Hatta sabah yumurtayı bile beraber yaptık. 85'inci kez 'Ters Yüz' animasyonunu sanki ilk kezmiş gibi izliyoruz şu an. Hastaneden çıkarken yana yakıla tekerlekli sandalye arıyordum, bir süre onunla oluruz diye düşünüyordum ama eve geldiği gibi ayaklandı. Şimdi oturmuyor. bugün karnı doymuş bebek gibi huzurluyum şu anı gördüm ya. Güçlü evladım benim."

"Bir günde ömrümden 25 yıl gitti"

Öte yandan Selen Pınar Işık, oğlunun düştüğünü "Merhaba; ancak kendime gelebildim. Arayan, soran herkese teşekkürler. Hiçbir aramaya dönemedim, çok üzgünüm. Konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum, şu an hala şoktayım. Batı 3'üncü kattan düştü, bilinci açık. Kollarında kırıklar var, dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor, doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor... Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak. O beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız, karışık olabilir. Özür dilerim. Biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenler, dua edenler; çok, çok, çok teşekkürler" sözleriyle aktarmıştı.