'Pulp Fiction'ın ünlü oyuncusu Peter Greene, kazayla kendi ölümüne sebep olmuş

Bundan iki ay önce, 2025 yılının 12 Aralık günü sinema dünyasından kara haber geldi. Rol aldığı Pulp Fiction (Ucuz Roman) başta olmak üzere birçok yapımla tanınan oyuncu Peter Greene, New York'ta yaşadığı apartman dairesinde ölü bulunmuştu.

ÖLÜM NEDENİ KAYITLARA 'KAZA' OLARAK GEÇTİ

New York Adli Tıp Ofisi, Peter Greene'in sol koltuk altından aldığı kurşun yarası nedeniyle hayata veda ettiğini açıkladı.

Greene'in kendi kendini yanlışlıkla vurduğu belirtilen açıklamada oyuncunun ölümü "kaza" olarak kayıtlara geçti.

ATARDAMARI ZEDELENDİ

Rapora göre Peter Green kendini yanlışlıkla vurdu ve bunun sonucu atardamarı zedelendi. Ünlü oyuncu beklenmedik şekilde hayata veda etti.

Menajeri Gregg, bir gazeteye verdiği demeçte Peter Greene'in evinden 24 saat boyunca bir müzik sesi geldiğini ve bunun üzerine daireye polis ile sağlık ekiplerinin çağrıldığını söyledi.