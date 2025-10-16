Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan barıştı mı?

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan'ın barıştığı iddia edilmişti. Vuruşan'dan konuya dair ilk kez açıklama geldi.

1 / 4
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan barıştı mı? - Resim : 1

Oyuncu Rabia Soytürk ve sevgilisi Samet Vuruşan'dan gelen üzücü haber çiftin sevenlerini üzmüştü. Evlenmeleri beklenen ikilinin ayrıldığı öğrenilmişti. Soytürk ile Vuruşan birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı.

2 / 4
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan barıştı mı? - Resim : 2

Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan’dan aldığı evlenme teklifi hakkında magazincilerin sorularını yanıtlamıştı. 

3 / 4
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan barıştı mı? - Resim : 3

Muhabirlerin ''Bu yıl bir düğün olur mu?” sorusuna ise Samet Vuruşan ve Rabia Soytürk çifti “Kısmet” cevabını vermişti.

4 / 4
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan barıştı mı? - Resim : 4

Samet Vuruşan yaptığı açıkalamada şu ifadeleri kullandı: Bu konu ile alakalı çok bir yorum yapmak istemiyorum. Bitti gitti geçmişte kaldı. Herkesin yolu açık olsun. Herkes için hayırlısı olsun.