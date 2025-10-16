Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan barıştı mı?

1 / 4
Oyuncu Rabia Soytürk ve sevgilisi Samet Vuruşan'dan gelen üzücü haber çiftin sevenlerini üzmüştü. Evlenmeleri beklenen ikilinin ayrıldığı öğrenilmişti. Soytürk ile Vuruşan birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı.
2 / 4
Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan’dan aldığı evlenme teklifi hakkında magazincilerin sorularını yanıtlamıştı.
3 / 4
Muhabirlerin ''Bu yıl bir düğün olur mu?” sorusuna ise Samet Vuruşan ve Rabia Soytürk çifti “Kısmet” cevabını vermişti.
4 / 4
Samet Vuruşan yaptığı açıkalamada şu ifadeleri kullandı: Bu konu ile alakalı çok bir yorum yapmak istemiyorum. Bitti gitti geçmişte kaldı. Herkesin yolu açık olsun. Herkes için hayırlısı olsun.