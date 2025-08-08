Radarımızda: Ebru Şahin’den Artichoke tonlarında yaz zarafeti

Milli basketbolcu Cedi Osman'la evliliğiyle gündemde olan ünlü oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Şahin'in, yazın keyfini çıkardığı anları yansıtan kareleri kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Özge Çolak

Başarılı oyuncu Ebru Şahin, 2022 yılında NBA yıldızı Cedi Osman'la evliliğinden sonra hem kariyerinde hem de özel hayatında sıkça adından söz ettiriyor. 

Son olarak "Gizli Bahçe" adlı dizideki performansıyla dikkat çeken Şahin, şimdilerde eşiyle birlikte Çeşme'de uzun bir tatilin tadını çıkarıyor.

Sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşan oyuncu, kusursuz fiziği ve fit vücuduyla beğeni topladı.

Paylaşımına "TBT'si gelmiş" notunu düşen Şahin'in fotoğrafları, takipçilerinden binlerce beğeni aldı. 