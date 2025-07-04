Radarımızda: Nazlı Sabancı'nın yaz stilleri
Sosyetenin sevilen isimlerinden Nazlı Sabancı, yaz tatilini ailesiyle birlikte Bodrum’da geçiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sabancı, tatilinden paylaştığı karelerle yine dikkatleri üzerine çekti. Kombinlerinde sade ama iddialı parçalar tercih eden Nazlı Sabancı’nın tatil tarzı, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.
2021'de nikâh masasına oturan Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı'dan müjdeli haber gelmişti. İkili, 15 Ağustos'ta ilk kez anne ve baba olmuştu. Çift, dünyaya gelen bebeklerine 'Arzu Alara' adını vermişti.
Sık sık seyahat eden ve şimdilerde kızıyla ilgilinen Nazlı Kayı Sabancı yaz tatilini ailesiyle birlikte Bodrum'da geçiriyor. Sabancı, tatilinden paylaştığı karelerde stili ile dikkatleri üzerine çekti.
Nazlı Sabancı, Bodrum’un sıcak atmosferine uygun olarak tercih ettiği hafif kumaşlı, sade kesimli elbiseler, minimal aksesuarlar ve doğal makyaj ile dikkat çekiyor.
Stiline uyumlu terlikleri ve hasır detaylı çantalar da kombinlerini tamamlayan parçalar arasında yer alıyor.
Kot elbise - Alexander McQueen
Terlik - Prada
Çanta- Arzu Sabancı Studio