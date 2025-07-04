Radarımızda: Nazlı Sabancı'nın yaz stilleri

Sosyetenin sevilen isimlerinden Nazlı Sabancı, yaz tatilini ailesiyle birlikte Bodrum’da geçiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sabancı, tatilinden paylaştığı karelerle yine dikkatleri üzerine çekti. Kombinlerinde sade ama iddialı parçalar tercih eden Nazlı Sabancı’nın tatil tarzı, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Radarımızda: Nazlı Sabancı'nın yaz stilleri - Resim : 1

2021'de nikâh masasına oturan Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı'dan müjdeli haber gelmişti. İkili, 15 Ağustos'ta ilk kez anne ve baba olmuştu. Çift, dünyaya gelen bebeklerine 'Arzu Alara' adını vermişti.

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Radarımızda: Nazlı Sabancı'nın yaz stilleri - Resim : 2

Sık sık seyahat eden ve şimdilerde kızıyla ilgilinen Nazlı Kayı Sabancı yaz tatilini ailesiyle birlikte Bodrum'da geçiriyor.  Sabancı, tatilinden paylaştığı karelerde stili ile dikkatleri üzerine çekti.  

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Radarımızda: Nazlı Sabancı'nın yaz stilleri - Resim : 3

Nazlı Sabancı, Bodrum’un sıcak atmosferine uygun olarak tercih ettiği hafif kumaşlı, sade kesimli elbiseler, minimal aksesuarlar ve doğal makyaj ile dikkat çekiyor.

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Radarımızda: Nazlı Sabancı'nın yaz stilleri - Resim : 4

Stiline uyumlu terlikleri ve hasır detaylı çantalar da kombinlerini tamamlayan parçalar arasında yer alıyor.

Kot elbise - Alexander McQueen 

Terlik - Prada

Çanta- Arzu Sabancı Studio