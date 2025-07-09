Radarımızda: Yasemin Özilhan'ın yaz stilleri

Cemiyetin hayatının ünlü isimlerden Yasemin Özilhan yaz tatilini Kaplankaya'da geçiriyor. Ailesiyle deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ve sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaşan Yasemin Özilhan'ın yaz kombinleri takipçilerinden tam not aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Radarımızda: Yasemin Özilhan'ın yaz stilleri - Resim : 1

'Doktorlar' ve 'Aşk Oyunu' dizilerinde rol alan, cemiyet hayatının sevilen genç isimlerinden Yasemin Özilhan sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında. 

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Radarımızda: Yasemin Özilhan'ın yaz stilleri - Resim : 2

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan ailesi ve kızlarıyla sık sık seyahat ediyor. 

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Radarımızda: Yasemin Özilhan'ın yaz stilleri - Resim : 3

Özilhan ailesiyle birlikte Bodrum Kaplankaya'daki yazlık ev giderek keyifli tatiline başladı. 

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Radarımızda: Yasemin Özilhan'ın yaz stilleri - Resim : 4

Sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşan Özilhan, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Ünlü ismin yaz stilleri tam not aldı. 

İşte Yasemin Özilhan'ın dikkat çeken stilleri...