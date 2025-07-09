Radarımızda: Yasemin Özilhan'ın yaz stilleri
Cemiyetin hayatının ünlü isimlerden Yasemin Özilhan yaz tatilini Kaplankaya'da geçiriyor. Ailesiyle deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ve sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaşan Yasemin Özilhan'ın yaz kombinleri takipçilerinden tam not aldı.
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'Doktorlar' ve 'Aşk Oyunu' dizilerinde rol alan, cemiyet hayatının sevilen genç isimlerinden Yasemin Özilhan sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında.
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2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan ailesi ve kızlarıyla sık sık seyahat ediyor.
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Özilhan ailesiyle birlikte Bodrum Kaplankaya'daki yazlık ev giderek keyifli tatiline başladı.
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Sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşan Özilhan, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Ünlü ismin yaz stilleri tam not aldı.
İşte Yasemin Özilhan'ın dikkat çeken stilleri...