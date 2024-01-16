Rafet El Roman: Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu

55 yaşındaki Rafet El Roman, özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Roman, bu kez son haliyle dikkat çekti. Şarkıcının yüzündeki değişim gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Gözler ufacık kalmış", "Estetik yaptırmış", "Bolca germe işlem" gibi yorumlar yaptı.

"YAPTIRMAZ OLAYDIM"

Rafet El Roman yorumlar üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı. Çok pişman olduğunu söyleyen Rafet El Roman, "Arkadaşlar botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım, ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu" ifadesini kullandı.