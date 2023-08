Rafet El Roman: Vazektomi yaptırdım, artık çocuğum olmayacak!

Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Rafet El Roman, çocuklarının anneleri, evlilik hayatı ve aşka dair samimi açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLARIMIN ANNELERİYLE HER ZAMAN DOST KALACAĞIM"

Çocuklarının anneleriyle samimi bir dostluğu olduğunu belirten şarkıcı, şöyle konuştu: "Çocuklarımla ve anneleri ile gayet güzel anlaşıyoruz, bazı ufak tefek sorunlar yaşansa da, saygı çerçevesinde hepsini hallediyoruz. Çok şanlıyım ki evlatlarım beni hiç üzmedi. Çocuklarım bana aşırı düşkündür ve aramızda büyük bir sevgi bağı var. Kardeşler arasında da böyle. Çocuklarımın anneleri ile gerçekten güzel, samimi bir dostluğumuz var. İkisine de minnettarım ve hayat boyu da böyle kalacak. Ayrılırken çok yanlış durumlar da maalesef yaşandı ve beni kınayanlar da oldu fakat olaylar hiçbir şekilde medyada yansıtıldığı gibi değildi.

Asla kızlarımı annelerinden kaçıran, görmelerine engel olan bir baba olmadım. Zaman her şeyi çok güzel gösterdi bize. Şimdi anlıyorum ki çocuklarım adına her şeyi doğru yapmışım. Çocuklarımın anneleriyle her zaman dost kalacağım ve bana ihtiyaç duydukları her daim ikisinin de yanlarında olacağım. Oğlum Edvan 13 yaşında, Almanya'da bizimle beraber yaşıyor, 7'nci sınıfa gidiyor. Müzik kulağı müthiş fakat en büyük ilgi alanı bilgisayar oyunları ve futbol. Ailemizin en şımarığı..."

RAFET EL ROMAN: İLK DEFA AÇIKLIYORUM, VAZEKTOMİ YAPTIRDIM

Vazektomi yaptırdığını söyleyen El Roman, "Bunu ilk defa size açıklıyorum. Benim artık çocuğum olmayacak. 6 yıllık hayat arkadaşım Yeşim Hanım'dan oğlum Edvan doğduğu zaman kızlarım psikolojik olarak zor bir süreç yaşadı. Annem de beni bu konuda uyardı. Biz de aile toplantısı yaptık. Kızlarım kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım. Evlatlarım ve ailemin huzuru için bunu gönüllü olarak yaptım" dedi.

"ÇAPKIN DEĞİLİM, DUYGU İNSANIYIM"

Hayattaki sınavının aşk hikayesi olduğunu belirten şarkıcı, "Çapkın değilim, duygu insanıyım, şarkılarımdaki kişiyim ben. Hayatım boyunca, karşılıklı, tutkulu, güçlü duyguları barındıran, birbirimiz için yaratıldığımıza inandığım o kadını aradım hep, bu gerçek olabilirdi, belki de hiç yoktu ve kafamda yarattığım bir hayaldi... 55 yaşındayım ve hâlâ arıyorum onu. Peki bulunca onun olduğuna nasıl ikna olacağım, inan hâlâ bilemiyorum... Belki benim de bu hayattaki sınavım aşk hikayem, şarkılarımda anlattığım, yaşadığım o kadını bulmak, yani imkansızın peşinde olmak... Böyle olunca da dur durak bilmez bu gönül, koşar durur peşinden bir ömür... İşte bu yüzden adım çıkmış çapkına, inmez mecnuna..." diye konuştu.