Rap dünyasında neler oluyor? Blok3, Ati242 ve Çakal'dan peş peşe açıklamalar
Türk rap sahnesinin en popüler ve tartışılan isimleri Blok3, Ati242 ve Çakal'dan hayranlarını üzün haberler geldi. Blok3 (Hakan Aydın), sağlık sorunları nedeniyle konserlerini geçici olarak iptal ettiğini duyurdu. Bu paylaşımın hemen ardından Ati242 de aile bireylerinden birinin sağlık durumu nedeniyle sahnelere ara verdiğini açıkladı. Rap dünyasında son hamle rapçi Emirhan Çakal’dan geldi...
Son zamanların en çok dinlenen rap sanatçısı Blok3; “Sevmeyi Denemedin”, “Git”, "Kusura Bakma", “Napıyosun Mesela” gibi parçalarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Verdiği konserlerle sevenleriyle buluşan genç rapçi, sağlık problemleri nedeniyle sahnelere ara verdi.
"GEÇİCİ SÜRELİĞİNE ERTELİYORUM"
Ünlü rapçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Sağlık problemlerimden dolayı yapılacak olan Türkiye’deki sahnelerimi geçici süreliğine erteliyorum. Yeni tarihlerden sizi haberdar edeceğim.”
Bu açıklamanın hemen ardından Ati242 de benzer bir paylaşım yaparak, aile bireylerinden birinin sağlık sorunları nedeniyle sahneye ara vereceğini açıkladı.
"SAHNELERDEN UZAK KALMAM GEREKİYOR"
Ati242'nin açıklaması şu şekilde;
"Arkadaşlar, aile bireylerimden birinin sağlık durumu nedeniyle bir süre sahnelerden uzak kalmam gerekiyor. Benim için zor bir karar ama şu an tek önceliğim ailemin yanında olmak.
Aralık konserlerini maalesef ertelemek zorundayım.
Satın aldığınız biletleri aldığınız mecralar üzerinden iade edebilir veya yeni tarihli konserlerde kullanabilirsiniz, yeni konser tarihleri belli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır.
Bu gece çıkması planlanan ‘Maraton’ isimli şarkımı da aynı sebepten dolayı mümkün olursa 2-3 hafta sonrasında yayımlanacaktır; tarih kesinleşince bilgilendirme yapacağım.
Desteğiniz ve anlayışınız için herkese teşekkür ederim.
Daha güzel günlerde görüşmek üzere.
Sevgilerimle.”