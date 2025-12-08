Rap dünyasında neler oluyor? Blok3, Ati242 ve Çakal'dan peş peşe açıklamalar

"SAHNELERDEN UZAK KALMAM GEREKİYOR"

Ati242'nin açıklaması şu şekilde;

"Arkadaşlar, aile bireylerimden birinin sağlık durumu nedeniyle bir süre sahnelerden uzak kalmam gerekiyor. Benim için zor bir karar ama şu an tek önceliğim ailemin yanında olmak.

Aralık konserlerini maalesef ertelemek zorundayım.

Satın aldığınız biletleri aldığınız mecralar üzerinden iade edebilir veya yeni tarihli konserlerde kullanabilirsiniz, yeni konser tarihleri belli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır.

Bu gece çıkması planlanan ‘Maraton’ isimli şarkımı da aynı sebepten dolayı mümkün olursa 2-3 hafta sonrasında yayımlanacaktır; tarih kesinleşince bilgilendirme yapacağım.

Desteğiniz ve anlayışınız için herkese teşekkür ederim.

Daha güzel günlerde görüşmek üzere.

Sevgilerimle.”