Rapçi Blok3 ile ayrılan Nilsu Berfin Aktaş: Bazen beraber iyi olmuyor
Musiki Eğitim Vakfı'nın, Türk müziğinin öncü isimlerinden, yaylı tamburun mucidi ve virtüözü Tanburi Cemil Bey’i andığı etkinlikte davetli olan Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Benim Hayatım, Yaz Şarkısı, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi dizilerde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, önceki akşam Türk müziğinin öncü isimlerinden, yaylı tamburun mucidi ve virtüözü Tanburi Cemil Bey için anma etkinliğinde yer aldı.
Gazeteciler ile sohbet eden ünlü isimlerden Aktaş, aşk hayatıyla ilgili soruları da yanıtsız bırakmadı.
Genç isim, "Çok gurur verici bir gecedeyiz. Burada olmak bana huzurlu ve güzel hissettirdi. Geçmişten gelen bu güzel sanatımızı bilmeleri gerekiyor bizler de bunu yaşatmak için buradayız. Nesilden nesile de aktarmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
'BENCE BEN ÇOK DOĞRU BİR İNSANIM'
İlk eşinden sessiz sedasız boşanan ve son olarak rapçi Blok 3 labakıyla tanınan Hakan Aydın ile aşk yaşayan Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatı hakkındaki sorulara "Her şeyin hayırlısı olsun. Bu konuyla ilgili çok da konuşma taraftarı değilim ama bence ben çok doğru bir insanım. Ona göre de o çok doğru bir insan.''
''Belki başkalarına göre de onlar çok doğrular. Bazen beraber iyi olmuyor. Herkes kendi hayatına saygı duymalı. Ben şimdilerde çok huzurluyum. Kafa rahatlığı bence hayattaki en önemli şey." diye yanıt verdi.