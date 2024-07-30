Rapçi Blok3 ile ayrılan Nilsu Berfin Aktaş: Bazen beraber iyi olmuyor

'BENCE BEN ÇOK DOĞRU BİR İNSANIM'

İlk eşinden sessiz sedasız boşanan ve son olarak rapçi Blok 3 labakıyla tanınan Hakan Aydın ile aşk yaşayan Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatı hakkındaki sorulara "Her şeyin hayırlısı olsun. Bu konuyla ilgili çok da konuşma taraftarı değilim ama bence ben çok doğru bir insanım. Ona göre de o çok doğru bir insan.''