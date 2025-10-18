Blok3'ten Avrupa hamlesi: Yabancı ünlülerle çalışacak

Rapçi Blok3 önceki gün objektiflere yansıdı. Hafta Sonu mikrofonuna konuşan Blok3, Avrupa'ya açılacağını duyurdu. Rapçi, projenin detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

"AVRUPA'DA BİRÇOK ÜNLÜ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Rapçi, "Avrupa'da birçok ünlü ile görüşüyoruz. Avrupa'ya göre ayrı bir albüm de yapacağım adı daha belli değil" şeklinde konuştu.

Ünlü rapçi, isimler netletşmeden söylemeyeceğini de belirtti.