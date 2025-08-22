Rapçi Çakal havalı tüfekle ayağından vuruldu

Tekirdağ'da Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan ünlü rapçi 'Çakal' konser sonrasında havalı tüfekle saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan rapçi, hastaneye kaldırıldı.

Rapçi Çakal havalı tüfekle ayağından vuruldu

'Çakal' sahne adıyla tanınan rapçi Emirhan Çakal, Tekirdağ'da aldığı sahne sonrası havalı tüfekle saldırıya uğradı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK 

Saldırgan adliyeye sevk edilirken Çakal'ın ameliyata alındığı ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Rapçi Çakal havalı tüfekle ayağından vuruldu - Resim : 1

 ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

Emirhan Çakal, 2022'de de Aydın'daki bir konser sonrası silahlı saldırıya uğradığını açıklamış, şüpheliler hakkında şikayetçi olmayacağını belirtmişti.

 