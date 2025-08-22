Rapçi Çakal havalı tüfekle ayağından vuruldu
Tekirdağ'da Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan ünlü rapçi 'Çakal' konser sonrasında havalı tüfekle saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan rapçi, hastaneye kaldırıldı.
'Çakal' sahne adıyla tanınan rapçi Emirhan Çakal, Tekirdağ'da aldığı sahne sonrası havalı tüfekle saldırıya uğradı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Saldırgan adliyeye sevk edilirken Çakal'ın ameliyata alındığı ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI
Emirhan Çakal, 2022'de de Aydın'daki bir konser sonrası silahlı saldırıya uğradığını açıklamış, şüpheliler hakkında şikayetçi olmayacağını belirtmişti.