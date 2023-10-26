Rapçi Norm Ender'den 100. yıla özel marş: Parla...
Rapçi Norm Ender, Cumhuriyet’in 100. yılında, sözü ve bestesi kendisine ait olan ‘Parla’ adlı bir marş besteledi.
Atatürkçü Sesler Korosu ile Cumhuriyet'in 100. yılına özel proje için gönüllü olarak birleşen Norm Ender, sözü ve bestesi kendisine ait olan ‘Parla’ adlı marşı seslendirdi.
"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ, ÜLKEME ARMAĞAN OLSUN"
Ünlü rapçi, "Böyle bir marş yazmak ve seslendirmek çocukluk hayalimdi. Geleceğe bir miras bırakmak istedim. Koro ile beraber seslendirdiğim bu marş ülkeme armağan olsun" dedi.
PARLA MARŞ SÖZLERİ
Yürüyoruz arkaş-lar, içimde bir telaş var
Bu kutlu gün bizim; zafer, düğün bizim
Görüyoruz arkadaşlar; darbeler, savaşlar
Sırtımız yere gelmiyor bizim
Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız
Duysun cihan; duysun, biriz
Duysun bizim bu gök, deniz
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Türk'ün yolu Cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Sensin yolum Cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Yürüyoruz arkaş-lar, bu yolda dik yamaçla
Zor ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz
Görüyoruz arkadaşlar, ufukta bir amaç var
Yerde, gökteyiz; yaşamla milletiz
Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız
Duysun cihan; duysun, biriz
Duysun bizim bu gök, deniz
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Türk'ün yolu Cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Sensin yolum Cumhuriyet
Parla, parla, parla; 100 yaşındasın