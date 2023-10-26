Rapçi Norm Ender'den 100. yıla özel marş: Parla...

Atatürkçü Sesler Korosu ile Cumhuriyet'in 100. yılına özel proje için gönüllü olarak birleşen Norm Ender, sözü ve bestesi kendisine ait olan ‘Parla’ adlı marşı seslendirdi.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ, ÜLKEME ARMAĞAN OLSUN"

Ünlü rapçi, "Böyle bir marş yazmak ve seslendirmek çocukluk hayalimdi. Geleceğe bir miras bırakmak istedim. Koro ile beraber seslendirdiğim bu marş ülkeme armağan olsun" dedi.

PARLA MARŞ SÖZLERİ

Yürüyoruz arkaş-lar, içimde bir telaş var

Bu kutlu gün bizim; zafer, düğün bizim

Görüyoruz arkadaşlar; darbeler, savaşlar

Sırtımız yere gelmiyor bizim

Düşmanız esarete, önderimle karşıyız

Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız

Duysun cihan; duysun, biriz

Duysun bizim bu gök, deniz

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Türk'ün yolu Cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Sensin yolum Cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

Yürüyoruz arkaş-lar, bu yolda dik yamaçla

Zor ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz

Görüyoruz arkadaşlar, ufukta bir amaç var

Yerde, gökteyiz; yaşamla milletiz

Düşmanız esarete, önderimle karşıyız

Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız

Duysun cihan; duysun, biriz

Duysun bizim bu gök, deniz

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Türk'ün yolu Cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Sensin yolum Cumhuriyet

Parla, parla, parla; 100 yaşındasın