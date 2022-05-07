Ray J itiraf etti: Kim Kardashian’la seks kasedini sözleşme yaparak yayınladık

Bir dönem birlikte olan Amerikalı hip hop yıldızı Ray J ile Kim Kardashian, 2007 yılında piyasaya çıkan seks kasetleriyle gündemde kalmaya devam etmişlerdi. Geçmişte birlikte olduğu reality şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian ile çektiği seks kasedi hakkında konuşan Ray J, kasedi kendisinin sızdırmadığını ve adının kötüye kullanıldığını söylüyor.

"ARTIK SUSMAYACAĞIM"

DailyMail gazetesine konuşan Ray, elinde Kim ile yaşadıkları cinsel ilişkiye ait görüntü olmadığını sadece fotoğraflar ve Kim'le aralarında konuştukları mesajlar olduğunu, videoyu kesinlikle kendisinin yayınlamadığı ve Kim'im kendi ismini kullanarak milyon dolarlar kazandığını söyledi.

Ray, 14 yıl boyunca Kim'in ismini kullanmasına müsaade ettiğini fakat Kim'in kendisi hakkında gerçek olmayan ifadeler kullandığını bu nedenle artık susmanın anlamsız olduğunu düşündüğü için konuşmaya başladığını söyledi. Norwood şöyle devam etti:

"HAYATIMDA HİÇ SEKS KASEDİ SIZDIRMADIM"

“Ben hiçbir şeyi sızdırmadım. Hayatımda hiç seks kasedi sızdırmadım. Hiçbir zaman herhangi bir şeyin sızıntısı olmadı. Kris Jenner, Kim ve benim aramda her zaman bir anlaşma ve ortaklık oldu ve bu şeyin başlangıcından beri her zaman ortak olduk”

Videoyu yayınlamanın kendi fikri olduğunu söyleyen Ray J, konudan Kim Kardashian’ın da haberi olduğu belirtti.

"ANNESİ DE BİLİYOR "

Ancak 41 yaşındaki Kim Kardashian başta bunu yapmak istemediği için, Ray J, annesi Kris Jenner’ı görevlendirdiğini söylüyor.

Sonunda anlaşan ikili masaya oturdu ve hem Ray J hem de Kim Kardashian tarafından imzalanan nihai sözleşmede, üç seks kaseti için anlaşıldı.

Henüz sadece bir kaset yayınlandı ve şu an iki çocuk babası olan Ray J, tüm mahrem kasetlerin Kim’in evindeki yatağının altındaki bir Nike kutusunda tutulduğunu söyledi.

Hip hop yıldızı, “kaset olayının kötü adamı” olarak görülmesinin kariyerini ve ilişkilerini mahvettiğini ve hatta bir aşamada intihara meyilli olduğunu da açıkladı.