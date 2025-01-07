Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Sakın cenazeme gelmesin
Geçtiğimiz günlerde büyük bir rahatsızlık geçiren ve uzun süre hastanede kalan ünlü televizyoncu Reha Muhtar, sosyal medya üzerinden vasiyetini açıkladı.
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Geçtiğimiz aylarda Reha Muhtar, Sarıyer'de bulunan evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isme ilk müdahaleyi oğlu kalp masajıyla yapmıştı.
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20 Ağustos gecesi bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen gazetecinin, hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti.
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"UMARIM BENİM BAŞIMA GELMEZ"
Reha Muhtar, usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra yaşanan aile krizinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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Ferdi Tayfur’un başına gelenlerin kendi başına gelmesinden korktuğunu yazan Muhtar "Ferdi Tayfur’un annesinin etkisindeki kızıyla hayatta görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” ifadelerini kullandı.