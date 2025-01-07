Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Sakın cenazeme gelmesin

Geçtiğimiz günlerde büyük bir rahatsızlık geçiren ve uzun süre hastanede kalan ünlü televizyoncu Reha Muhtar, sosyal medya üzerinden vasiyetini açıkladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Sakın cenazeme gelmesin - Resim : 1

Geçtiğimiz aylarda Reha Muhtar, Sarıyer'de bulunan evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isme ilk müdahaleyi oğlu kalp masajıyla yapmıştı.

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Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Sakın cenazeme gelmesin - Resim : 2

20 Ağustos gecesi bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen gazetecinin, hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti.

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Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Sakın cenazeme gelmesin - Resim : 3

 "UMARIM BENİM BAŞIMA GELMEZ"

Reha Muhtar, usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra yaşanan aile krizinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Sakın cenazeme gelmesin - Resim : 4

Ferdi Tayfur’un başına gelenlerin kendi başına gelmesinden korktuğunu yazan Muhtar "Ferdi Tayfur’un annesinin etkisindeki kızıyla hayatta görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” ifadelerini kullandı.