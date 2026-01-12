Renate Reinsve'nin 800 bin boncuktan oluşan ışıltılı Altın Küre elbisesi
'Sentimental Value' filminin yıldızı Renate Reinsve, 83. Altın Küre Ödülleri'nde Louis Vuitton imzalı, özel dikim, gümüş tonlarında püsküllü bir elbiseyle kırmızı halıda dikkatleri üzerine çekti.
Renate Reinsve, Sentimental Value filmindeki performansıyla "Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu" adayı olarak Altın Küre’ye katıldı. Reinsve’nin ödül almadığı gecede, rol arkadaşı Stellan Skarsgård da aynı filmle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.
Reinsve bu özel gece için, aşağıya doğru kat kat sarkan ve toplamda 800 bin boncuktan oluşan gümüş rengi, straplez bir Louis Vuitton elbise tercih etti.
MÜCEVHERLERİ VE MAKYAJI STİLİNİ TAMAMLADI
Reinsve, kırmızı halıda ilerledikçe, elbisesi de onunla birlikte adeta hafif dalgalar halinde süzülüyordu. Reinsve, bu göz alıcı görünümünü Boucheron mücevherleriyle tamamladı. Bu 'metalik' ışıldayan görünümü dengeleyen unsurlardan biri, Reinsve’nin sade tutulan makyajında ağırlıklı olarak 'hafif nude' tonların tercih edilmesiydi...
KENDİ STİLİNİ YANSITIYOR
Ödül sezonu boyunca tercih ettiği sade ama bir o kadar da zarif görünümlerle öne çıkan Reinsve, bu gece de kendi stilini yansıtıyordu. Oyuncunun taşıdığı metalik iki parçalı tasarım, üzerindeki 800 bini aşkın boncuğun tam 2.840 saatlik hassas bir el işçiliğiyle püsküllere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkıyor.
