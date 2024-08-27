Reshad Strik, Gamze Özçelik'e: Hatunum benim...

Ünlü televizyoncu Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik'in doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım ile kutladı.

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Reshad Strik, Gamze Özçelik'e: Hatunum benim... - Resim : 1

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeynep Komiser' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gamze Özçelik, geçtiğimiz haftalarda sürpriz şekilde Reshad Strik ile dünyaevine girmişti.

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Reshad Strik, Gamze Özçelik'e: Hatunum benim... - Resim : 2

2017 yılında Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Özçelik ile eşi Reshad Strik birlikte birçok hayır işine imza atmaya devam ediyor.

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Reshad Strik, Gamze Özçelik'e: Hatunum benim... - Resim : 3

Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine giren Gamze Özçelik'in dün doğum günüydü.

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Reshad Strik, Gamze Özçelik'e: Hatunum benim... - Resim : 4

42'nci yaşına basan Özçelik'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Strik, eşiyle bahçede çalıştıkları anlarda çekilen bir karelerini yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Elhamdülillah... Doğum günün kutlu olsun hatunum benim.