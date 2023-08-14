Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahne gerginliği

Önceki gün düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde Demet Akalın ve Resul Dindar arasında konser saati anlaşmazlığı yaşandı.

KONSER UZAYINCA...

Sahneye ilk önce Resul Dindar çıkarken şarkılarını sevenleriyle buluşturdu. Festival programı kapsamında saat 20.30-22.00 arasında Resul Dindar sahne alacaktı. Milliyet'in haberine göre 22.00’de sahne alması gereken Akalın, konseri uzayan Dindar’a tepki gösterdi.

GÖREVLİ KONSER SIRASINDA KULAĞINA BİR ŞEYLER SÖYLEDİ

Konser devam ederken görevlinin Resul Dindar’ın yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından Dindar, Demet Akalın’ın sahneyi kendisine devretmesini istediğini iddia etti.

Resul Dindar, "Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın Hanımefendi 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim 11.00” dedi.

KONUŞTUKTAN SONRA SAHNEDEN İNDİ

Dindar’ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Akalın, Dindar ile bir süre konuştuktan sonra sahneden indi. Dindar bir müddet daha konsere devam edip inince, sahneye Akalın çıkarak sevenleriyle buluştu.

DEMET AKALIN'DAN AÇIKLAMA



Yaşanılan gerginlik sonrası sahne sırası gelen Demet Akalın yaşananları anlattı ve “Sabahın 9'unda geldik. Benim sahne saatim 22.00, 20.30'dan beri otelde bekliyorum. Çünkü mankenlikten kalan lanet olası bir alışkanlığım var o da dakiklik. Gerginlikten dolayı kusura bakmayın. Ama isterdim ki ben misafirim ya... Neyse bir şey demeyeceğim” ifadelerini kullandı.

RESUL DİNDAR'DAN AÇIKLAMA

Instagram hesabından gündem olan olaya dair peş peşe videolar paylaşan Resul Dindar, şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir tartışmanın içine girmek istemezdim. Dün akşam bir şeyler oldu ama göründüğü gibi değil. Sahne saatim 20:30'du, organizasyonda aklasklık yaşandı ve sahneye 21:20'de çıktım. Festivallerde böyle şeyler olur. Benden sonra çıkan hanımefendinin de bundan bilgisi var. Saat 23:00'e kadar sahnede olacaktım. Bir saat 10 dakika sahne yapmıştım ki sahneden inmem söylendi. O sırada sahnenin arkasında kavga var! Beni indirmek için elektriği keseceklermiş. Köşedeki seyirciler de buna şahit oluyorlar. Küfürler, kötü muameleler. Ekibimdeki arkadaşlarım da üzülüyor. Bir şarkı daha söyleyip, sahneden indim. 'Sahneye önce veya sonra' çıkacağım konusuyla işim yok. Sanatçının da çok fazla hatası yok. Organizasyon hatası ama böyle şeyler olur, programda gecikmeler yaşanır. Sanatçının sahnemi basması hoş olmadı. Arka tarafımtaki gerileme neden olan organizatörler, menajerler; siz orada ne iş yapıyordunuz? Bana 'Demet Akalın zorla sahneden indirecek' bilgisini veriyorsunuz?"