Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler

Altın Kelebek Ödül Töreni gecesinde ödül alamayan Reynmen eski ödülünü çöpe attı. Reynmen’in ardından benzer bir tepki de Mabel Matiz’den geldi. Şarkıcı ödülünü online satış platformu üzerinden 5 TL’ye satışa çıkardı. Reynmen ve Mabel Matiz’e Kemal Doğulu’dan tepki geldi.

"Bu yıla özel mi haksızlık yapıldı?"

Doğulu, ödüllerin çöpe atılması ve satışa çıkarılması olaylarıyla ilgili adeta ateş püskürdü. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Matiz ve Reynmen'i hedef alan Doğulu "Herhangi bir X ödülü alınca öpmeler, okşamalar, teşekkürler, yalakalıklar vs. Diğer sene aynı ödülü alamayınca çöpe atmalar, yuhalamalar, satışa çıkarmalar. Pardon da yavaş! Ödülü kabul ettiğiniz zaman davul zurna eşliğinde aldığınız o ödüller, aynı şartlar aynı koşullar altında verilmiyor muydu, bu yıla özel mi haksızlık yapıldı? Hayırdır? Yemezler" ifadelerini kullandı.