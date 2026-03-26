Ricky Martin 15 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

Latin şarkıcı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a geliyor. Dünya çapında tanınan Porto Rikolu şarkıcı, 11 Temmuz’da Küçük Çiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı en son 2011 yılında İstanbul’da sahne almış ve büyük ilgi görmüştü. Konserin öncelikli biletleri bir gün boyunca geçerli olmak üzere 30 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de yüzde 30 indirimli olarak satışa açılacak.

SUPER BOWL DEVRE ARASINDA SAHNE ALDI

Ricky Martin en son, Super Bowl kapsamında düzenlenen 2026 devre arası gösterisinde, Latin müziğinin küresel yıldızı Bad Bunny ile birlikte sahne aldı. California’daki Levi’s Stadium’da gerçekleşen gösteride Ricky Martin, Lady Gaga ile birlikte sürpriz konuklardan biri olarak performansa katıldı.



