Ricky Martin'den depremzedelere yardım çağrısı: "Manzaralar yüreğimi parçalıyor"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde kurtarma çalışmaları devam ederken, ünlü isimler de tek yürek olarak depremzedeler için harekete geçti. Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu.

"MANZARALAR YÜREĞİMİ PARÇALIYOR"

Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Instagram hesabında paylaştığı videoda, “Bildiğiniz üzere kriz zamanlarında sakin kalamıyorum. Türkiye ve Suriye’de depremin ardından gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor” ifadelerini kullandı.

"ORADAKİ DURUM ÇOK ZOR"

Şarkıcılığının yanı sıra 'UNICEF İyi Niyet Elçisi' olarak da görev yaptığını hatırlatan Martin, “Şu an oradaki durum çok zor. Görüntüleri zaten izliyorsunuz. Bu yüzden yardım etmek zorundayız” dedi ve UNICEF’in bağış kampanyasının yer aldığı linki paylaştı.