Rihanna bebeğini paylaştı: Oscar'a kardeşinin gideceğini öğrenince...

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, geçtiğimiz yıl hamile olduğunun müjdesini vermişti. İsmini henüz açıklamadığı bebeğinin yüzünü geçtiğimiz haftalarda ilk kez gösteren Barbadoslu şarkıcı, oğlunun yeni fotoğraflarını esprili bir notla yayınladı.

Oscar'a kardeşinin gideceğini öğrenince...

Paylaşımına esprili bir not düşen 34 yaşındaki Rihanna, açıklamasında "Oğlum Oscar'a kendisinin değil de kardeşinin gideceğini öğrendiğinde..." ifadelerine yer verdi.

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Rihanna, 12 Mart 2023'te düzenlenecek olan 95'inci Oscar Ödülleri töreninde de sahne alacak.

İkinci bebeğine hamile

Rihanna 12 Şubat'ta Super Bowl devre arasındaki performansında, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü şarkıcının bebeği bu yılın sonlarına doğru doğacak.