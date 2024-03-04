Rihanna dünyanın en pahalı düğününde: 90 dakikada 6 milyon dolar kazandı

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Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani'nin 28 yaşındaki oğlunun 3 gün sürecek düğününün ilk gecesinde sahne alan Rihanna, sahnede kaldığı 90 dakika için 6,33 milyon dolar aldı.
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AYLAR SONRA İLK KEZ SAHNEDE
Barbadoslu şarkıcı, düğün öncesi düzenlenen partide sahne aldı. 2023 Super Bowl performansından bu yana ilk kez sahneye çıkan Rihanna'nın sosyal medyada yayınlanan videoları viral oldu.
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Rihanna, milyarderin düğün öncesi verdiği Jamnagar'daki partide unutulmaz bir performansa imza attı. “Work”, "Wild Thoughts”, “Birthday Cake", "Pour It Up” ve “Pose” gibi şarkılarını seslendiren Rihanna, dansçılarla özel bir koreograf da hazırladı.
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Anant, Mukesh Ambani'nin en küçük çocuğu. Forbes'a göre, iş insanının toplam serveti 116 milyar dolar.