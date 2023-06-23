Rihanna ile ASAP Rocky evlendi iddiası

Rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşayan şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de Los Angeles'ta ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. Oğulları RZA Athelaston'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çift, şu aralar ikinci kez ebeveyn olmaya hazırlığında. Rihanna ve ASAP Rocky hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin gizlice nikâh masasına oturduğu ileri sürüldü.

"BU ŞARKIYI KARIMA İTHAF EDİYORUM"

Page Six'in özel haberine göre; Rocky, Cannes Lions Festivali'ndeki Spotify konseri sırasında Rihanna'dan bahsederek şöyle konuştu:

"Sıradaki şarkıyı güzel karıma ithaf etmek istiyorum. Onu çok seviyorum.

Transparan siyah elbisesiyle rapçiyi dinlemeye gelen karnı burnunda Rihanna ise ASAP Rocky'ye gülümsedi."

Bu olayın ardından, ünlü çiftin gizlice evlendiği yönünde spekülasyonlar yapılmaya başlandı. İkilinin hayranları, sosyal medyadan Rocky'nin iki çocuğunun annesinden 'karım' diyerek bahsetmesine yorum yağdırdı.