Rihanna ile evli olan ASAP Rocky: Saldırı ailemizi derinden sarstı

Tam adı Rakim Athelaston Mayers olan rap şarkıcısı, son röportajında, 8 Mart gerçekleşen saldırı olayıyla ilgili olarak, "Çok berbat bir şeydi. Birileri bana ve aileme zarar vermeye çalıştı" dedi.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile dört yaşında RZA ve iki yaşında Riot adlarında oğulları, sekiz aylık Rocki adında kızları olan sanatçı, silahlı saldırının aileyi derinden sarstığını söyledi.

"HUZURUMUN VE NEŞEMİN ÇALINMASINI İSTEMİYORUM"

"Bu olay, özgür olabilmenin getirdiği huzur ve mutluluğu elimden aldı" diyen Rocky, "Huzurumun ve neşemin çalınmasını istemiyorum" diye ekledi.

RİHANNA İLE İLİŞKİSİNDEN BAHSETTİ

ASAP Rocky röportajda ayrıca, sevgilisi Rihanna ile birlikte ebeveynliğe bakışını anlatırken, çocukları için "duygusal olarak mevcut olmaya, duygusal olarak ulaşılabilir olmaya, anlayışlı olmaya, hâlâ sevimli olmaya, sevgi dolu olmaya" odaklandıklarını söyledi.

Müzisyen, kendisinin ve Rihanna'nın çok zengin ailelerde büyümediklerini ve çocuklarının büyüdüklerinde "torpilli çocuklar" olarak görülmemeleri için mütevazı olmalarını sağlamak istediğini söyledi.

"ÇOCUKLAR OLABİLDİĞİNCE MÜTEVAZI OLMALILAR"

"Çocukları disipline etmeli ve ayaklarını yere sağlam basmalarını sağlamalıyım, olabildiğince mütevazı olmalılar" diyen Rocky, "Onları sürekli tetikte tutacak olan sert kuzenleriyle takılmalarını sağlamalıyım" diye ekledi.