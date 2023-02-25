Rihanna Oscar'da sahne alacak
Rihanna, 2023 Oscar Ödül Töreni’nde de sahneye çıkacak. Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu üstleneceği 95. Oscar Ödül Töreni, 12 Mart Pazar günü ABC ve dünya çapındaki yayın organlarında canlı olarak yayınlanacak.
Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda sahne alan Rihanna, 95'inci Oscar Ödülleri töreninde sahneye çıkacak.
Şimdilerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Rihanna'nın 95. Akademi Ödülleri töreninde 'Black Panther: Wakanda Forever'dan Oscar adayı 'Lift Me Up' şarkısını seslendireceği ortaya çıktı.
Rihanna, Black Panther: Wakanda Forever filminin müziği 'Lift Me Up' şarkısıyla 'En İyi Orijinal Şarkı' dalında ilk kez Oscar'a aday olmuştu.
'Lift Me Up' şarkısının müziği Tems, Rihanna, Ryan Coogler ve Ludwig Goransson'a, sözleri Tems ve Ryan Coogler'a ait.
OSCAR ÖDÜL TÖRENİ 12 MART'TA
Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu üstleneceği 95. Oscar Ödül Töreni, 12 Mart Pazar günü ABC ve dünya çapındaki yayın organlarında canlı olarak yayınlanacak.