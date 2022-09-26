Rihanna, Super Bowl’da performans sergileyeceğini duyurdu

Ünlü şarkıcı Rihanna, gelecek sene gerçekleşecek olan Super Bowl devre arası şovunda sahne alacağını açıkladı. Rihanna, Super Bowl'da sahne alacağını Instagram hesabından duyurdu.

Rihanna, Super Bowl’da performans sergileyeceğini duyurdu

34 yaşındaki müzik ikonu Rihanna, Instagram'da gelecek yıl NFL etkinliğinde sahne alacağını ima eden bir resim paylaştı.

Rihanna, Pazar günü paylaştığı gönderi ile NFL etkinliğinde sahne alacağını duyurdu. Paylaştığı gönderide ise Rihanna'nın eli bir futbol topu tutuyor. Ünlü şarkıcı, gönderiye tek bir nokta ile açıklama yaptı.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

badgalriri (@badgalriri)'in paylaştığı bir gönderi

Roc Nation daha sonra aynı fotoğrafı "Let's GO" yazarak kendi hesabından yayınladı. Ayrıca, NFL kendi Instagram hesabındaki açıklama kısmını 'National fenty league' olarak değiştirdi. 

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