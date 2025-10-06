Rihanna üçüncü bebeğini doğurduktan sonra normal hayata döndü

Eylül ayında üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşayan Rihanna, kısa bir aranın ardından yeniden objektiflere takıldı. Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky'nin 37'nci doğum günü eğlencesindeydi...

1 / 3
Rihanna üçüncü bebeğini doğurduktan sonra normal hayata döndü - Resim : 1

Rihanna, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten kısa süre sonra, normal hayatına döndü.

2 / 3
Rihanna üçüncü bebeğini doğurduktan sonra normal hayata döndü - Resim : 2

37 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 13 Eylül'de doğum yapmasının ardından sevgilisi ASAP Rocky'nin 37'nci doğum gününü kutlamak için önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi.

3 / 3
Rihanna üçüncü bebeğini doğurduktan sonra normal hayata döndü - Resim : 3

Rihanna, mayıs ayında yapılan 2025 Met Gala’da hamileliğini duyurmuş, belirginleşen karnını gururla sergilemişti.