Rihanna üçüncü bebeğini doğurduktan sonra normal hayata döndü
Eylül ayında üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşayan Rihanna, kısa bir aranın ardından yeniden objektiflere takıldı. Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky'nin 37'nci doğum günü eğlencesindeydi...
1 / 3
Rihanna, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten kısa süre sonra, normal hayatına döndü.
2 / 3
37 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 13 Eylül'de doğum yapmasının ardından sevgilisi ASAP Rocky'nin 37'nci doğum gününü kutlamak için önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi.
3 / 3
Rihanna, mayıs ayında yapılan 2025 Met Gala’da hamileliğini duyurmuş, belirginleşen karnını gururla sergilemişti.