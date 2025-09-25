Rihanna üçüncü bebeğini dünyaya getirdi
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Rapçi sevgilisi A$AP Rocky ile olan birlikteliğinden bir kız bebek dünyaya getiren sanatçı, kızına Rocki Irish Mayers adını verdi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve rapçi sevgilisi A$AP Rocky, beş yıllık ilişkilerinde üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Çift, yeni doğan çocuklarını kucaklarına alarak hayranlarına müjdeli haberi verdi.
Ünlü şarkıcı, bebeğine 'Rocki Irish Mayers' adını verdi ve kızını 13 Eylül’de kucağına aldığını takipçileriyle paylaştı.
Rihanna ve Rocky, üçüncü bebek haberini 2025 Met Gala'da duyurmuş, Rocky mutluluğunu, "Harika bir his, biz çok mutluyuz" sözleriyle ifade etmişti.