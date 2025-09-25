Rihanna üçüncü bebeğini dünyaya getirdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Rapçi sevgilisi A$AP Rocky ile olan birlikteliğinden bir kız bebek dünyaya getiren sanatçı, kızına Rocki Irish Mayers adını verdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve rapçi sevgilisi A$AP Rocky, beş yıllık ilişkilerinde üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çift, yeni doğan çocuklarını kucaklarına alarak hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Credit: Instagram @badgirlriri

Ünlü şarkıcı, bebeğine 'Rocki Irish Mayers' adını verdi ve kızını 13 Eylül’de kucağına aldığını takipçileriyle paylaştı.

Credit: Instagram @badgirlriri

Rihanna ve Rocky, üçüncü bebek haberini 2025 Met Gala'da duyurmuş, Rocky mutluluğunu, "Harika bir his, biz çok mutluyuz" sözleriyle ifade etmişti.