Rihanna ve A$AP Rocky, oğlunun ilk doğum gününü Instagram gönderisinde kutladı

35 yaşındaki Barbadoslu milyarder şarkıcı ve modacı Rihanna ve 34 yaşındaki rapçi ASAP Rocky çifti, oğullarının birinci yaşını kutladı. Anneler Günü arifesine denk gelen doğum gününe özel oğulları RZA Athelston Mayers ile pozlarını paylaştılar.

Cumartesi gecesi A$AP, Instagram'da çiftin oğlunun bir dizi tatlı fotoğrafını ve videosunu yayınladı. ASAP Rocky, Rihanna ve RZA ile olan fotoğraflarını paylaşarak oğlunun 1 yaş doğum günün kutladı. Instagram gönderisinde, RZA'nın daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları yer alıyordu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör A$AP ROCKY (@asaprocky)'in paylaştığı bir gönderi

ASAP Rocky, fotoğrafın altına şöyle yazdı: "WU TANG IZ 4 DA CHUREN" 1. DOĞUM GÜNÜMÜN KUTLU OLSUN. RZA❤️."