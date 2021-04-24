Rihanna emlak yatırımlarıyla gündemde

Rihanna, Beverly Hills'te emlak satın almayı bırakacak gibi görünmüyor. Şarkıcının en son satın aldığı malikâne aslında hiçbir zaman basına açıklanmadı. Ancak The Hollywood Reporter tarafından elde edilen vergi kayıtlarına göre, ev ilk olarak 1930'ların sonunda inşa edildi ve en son 2015'te 5,1 milyon dolara satıldı. Yarım dönümlük bir arazi üzerinde yer alan Tudor tarzı ev, dört yatak odası, dört banyo, oturma ve yemek odaları, bir mutfak ve 3.500 metrekareden fazla yaşam alanına sahip. Manzaralı bir çim bahçenin yanı sıra büyük boy bir yüzme havuzu da yer alıyor. Ayrıca bu mülk, Rihanna'nın Sir Paul McCartney, Mariah Carey ve Madonna gibi yıldızlarla dolu Beverly Hills çıkmazında üç ay önce satın aldığı daha da cömert bir malikânenin hemen yanında.





Üç ay önce satın aldığı ev de 1930'larda inşa edilmiş ve eskiden I Dream of Jeannie'nin yaratıcısı Sidney Sheldon'ın kızı Mary Sheldon'a aitmiş. 7.600 metrekarelik konak, daha sonra 2020'de 15 milyon dolara tekrar satışa çıkarılmadan önce evin hemen hemen her yönünü yıkıp yeniden inşa eden yatırımcı Daniel Starr tarafından 2016 yılında 4,3 milyon dolara satın alındı ​​ve sonunda 13,8 milyon dolara Rihanna'ya satıldı.

Açık teras, havuz, spa ve ateş çukuru bulunan bir nevi modern konağın girişinde konukları dev siyah bir boğa heykeli de karşılıyor. Ana yatak odası ayrıca Coldwater Kanyonu ve çevresindeki yarım dönümlük arazinin kesintisiz manzarasını da sunmakta.

Ancak pop yıldızının tek yatırımı bunlar değil elbette. Müziğe şu sıralar ara vermiş olsa da büyük ses getiren markası Fenty son sürat başarılarına devam ediyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty)'in paylaştığı bir gönderi



Ayrıca Hollywood Hills de bir villaya, Century City'nin seçkin The Century gökdeleninde bir çatı katı dairesine, Los Angeles'taki Wilshire Corridor'da yüksek katlı bir daireye ve Barbados'ta başka bir malikâneye de sahip.



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