Rihanna'dan yeni Paskalya fotoğrafları: Oğluma bakın!

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, bir yaşındaki oğlunun yeni fotoğraflarını sosyal medya sayfasında yayınladı. "Oğluma bakın" diyen ünlü şarkıcının sevimli bebeğine milyonlarca beğeni yağdı.

"BABASININ AYNISI"

Rihanna'nın, 13 Mayıs 2022'de dünyaya gelen oğlu fotoğraflarda, çimenlerin üzerinde oyuncak yumurtalar ve tavşanlarla oynarken görülüyor. Küçük çocuğun fotoğraflarına milyonlarca beğeni yağarken, Rihanna'nın takipçileri, bebeğini ASAP Rocky'ye benzetti.

Fenty güzellik markasının da sahibi olan Rihanna, rap şarkıcısı A$AP Rocky ile birlikteliğinden ilk çocuğunu beklediğini geçen yıl şubat ayında açıklamıştı.